Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Zeynep Sönmez'in rakibi belli oldu

Avustralya Açık'ta tarihi başarılara imza atan Zeynep Sönmez'in 3'üncü turdaki rakibi belli oldu. Başarılı raket, Kazak Yulia Putintseva ile cuma günü 4'üncü tur mücadelesi verecek.

Spor
  • 21.01.2026 09:28
  • Giriş: 21.01.2026 09:28
  • Güncelleme: 21.01.2026 09:41
Kaynak: Spor Servisi
Zeynep Sönmez'in rakibi belli oldu
AA

Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın 3. turunda Kazak Yulia Putintseva ile eşleşti.

Melbourne kentindeki turnuvadaki tek kadınlar 2. tur mücadelesinde dünya 94 numarası Putintseva ile klasmanın 60. basamağındaki Elsa Jacquemot karşılaştı.

MAÇ CUMA GÜNÜ OYNANACAK

Fransız rakibini 6-1 ve 6-2'lik setlerle mağlup eden Putintseva tur atladı. Sönmez ile Putintseva arasındaki 3. tur maçı, 23 Ocak Cuma günü oynanacak.

23 yaşındaki Sönmez, karşılaşmayı kazanması halinde bir grand slam turnuvasında teklerde 4. tura yükselen ilk Türk tenisçi olacak.

Zeynep Sönmez, Avustralya Açıkta 3. turda
BirGün'e Abone Ol