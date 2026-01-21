Zeynep Sönmez'in rakibi belli oldu
Avustralya Açık'ta tarihi başarılara imza atan Zeynep Sönmez'in 3'üncü turdaki rakibi belli oldu. Başarılı raket, Kazak Yulia Putintseva ile cuma günü 4'üncü tur mücadelesi verecek.
Kaynak: Spor Servisi
Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın 3. turunda Kazak Yulia Putintseva ile eşleşti.
Melbourne kentindeki turnuvadaki tek kadınlar 2. tur mücadelesinde dünya 94 numarası Putintseva ile klasmanın 60. basamağındaki Elsa Jacquemot karşılaştı.
MAÇ CUMA GÜNÜ OYNANACAK
Fransız rakibini 6-1 ve 6-2'lik setlerle mağlup eden Putintseva tur atladı. Sönmez ile Putintseva arasındaki 3. tur maçı, 23 Ocak Cuma günü oynanacak.
23 yaşındaki Sönmez, karşılaşmayı kazanması halinde bir grand slam turnuvasında teklerde 4. tura yükselen ilk Türk tenisçi olacak.