Zeynep Sönmez, Indian Wells’e ikinci turda veda etti

ABD’de düzenlenen Indian Wells Tenis Turnuvası’nda milli sporcu Zeynep Sönmez, ikinci turda elendi.

Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci turunda Zeynep Sönmez, dünya 22 numarası Rus tenisçi Anna Kalinskaya ile karşı karşıya geldi.

İKİ SETTE DE KAYBETTİ

23 yaşındaki milli tenisçi mücadeleyi 6-4 ve 7-6’lık setlerle kaybederek turnuvaya veda etti.

Zeynep Sönmez turnuvanın ilk turunda ABD’li tenisçi McCartney Kessler’i 7-6 ve 6-0’lık setlerle mağlup ederek Indian Wells ana tablo maçında galibiyet elde eden ilk Türk tenisçi olmuştu.