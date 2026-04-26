Zeynep Sönmez, Madrid Açık’a son 32 turunda veda etti

Madrid Açık Tenis Turnuvası’nda mücadele eden Zeynep Sönmez, 32 turunda Arjantinli Solana Sierra’ya mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan milli tenisçi, ilk seti 6-0 gibi net bir skorla kazanarak önemli bir avantaj yakaladı. Ancak ikinci setle birlikte oyunda denge değişti. Hata sayısı artan Sönmez, rakibine karşı üstünlüğünü koruyamadı ve bu seti 6-2 kaybetti.

Final setinde de ritmini bulamayan Zeynep Sönmez, üçüncü seti 6-3 kaybederek korttan mağlup ayrıldı.

Dünya sıralamasında 67. basamakta yer alan milli sporcu, böylece turnuvaya 32 turunda veda ederken, 88. sıradaki Solana Sierra yoluna devam etti.