Zeynep Sönmez, Madrid Açık’a son 32 turunda veda etti
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık’ta ilk seti farklı kazanmasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve turnuvadan elendi.
Kaynak: Spor Servisi
Madrid Açık Tenis Turnuvası’nda mücadele eden Zeynep Sönmez, 32 turunda Arjantinli Solana Sierra’ya mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Karşılaşmaya etkili başlayan milli tenisçi, ilk seti 6-0 gibi net bir skorla kazanarak önemli bir avantaj yakaladı. Ancak ikinci setle birlikte oyunda denge değişti. Hata sayısı artan Sönmez, rakibine karşı üstünlüğünü koruyamadı ve bu seti 6-2 kaybetti.
Final setinde de ritmini bulamayan Zeynep Sönmez, üçüncü seti 6-3 kaybederek korttan mağlup ayrıldı.
Dünya sıralamasında 67. basamakta yer alan milli sporcu, böylece turnuvaya 32 turunda veda ederken, 88. sıradaki Solana Sierra yoluna devam etti.