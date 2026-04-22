Zeynep Sönmez, Madrid’de set vermeden turladı

Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası’nda ilk turu geçerek yoluna devam etti. Dünya sıralamasında 67. basamakta yer alan milli sporcu, turnuvanın ilk turunda Carlota Martinez Cirez ile karşı karşıya geldi.

İspanya’nın başkentinde düzenlenen WTA 1000 seviyesindeki organizasyonda etkili bir performans sergileyen Zeynep, ilk sette rakibinin set puanlarını çevirmeyi başardı.

KONTROLÜ ELİNDE TUTTU

Zorlu geçen ilk seti 7-5 kazanan milli tenisçi, ikinci sette ise oyunun kontrolünü tamamen eline aldı.

İkinci seti 6-2’lik skorla hanesine yazdıran 23 yaşındaki sporcu, mücadeleden galip ayrılarak adını ikinci tura yazdırdı.

Zeynep Sönmez, ikinci turda 27 numaralı seribaşı Cristina Bucsa ile karşılaşacak. Milli tenisçi, bu turda da galibiyet alarak turnuvada ilerlemeyi hedefliyor.