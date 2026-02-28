Zeynep Sönmez, Merida Açık’a veda etti
Zeynep Sönmez, WTA 500 düzeyindeki Merida Açık’ta çeyrek finalde İspanyol Cristina Bucsa’ya 2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Kaynak: Spor Servisi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika’da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası’na çeyrek finalde veda etti.
Dünya sıralamasında 81. basamakta yer alan Zeynep, Merida kentinde gerçekleştirilen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası çeyrek final mücadelesinde, dünya 61 numarası İspanyol tenisçi Cristina Bucsa ile karşı karşıya geldi.
23 yaşındaki milli sporcu, mücadelede rakibine 6-3 ve 6-4’lük setlerle mağlup olarak turnuvaya çeyrek final aşamasında veda etti.