Zeynep Sönmez, Merida Açık’a veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika’da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası’na çeyrek finalde veda etti.

Dünya sıralamasında 81. basamakta yer alan Zeynep, Merida kentinde gerçekleştirilen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası çeyrek final mücadelesinde, dünya 61 numarası İspanyol tenisçi Cristina Bucsa ile karşı karşıya geldi.

23 yaşındaki milli sporcu, mücadelede rakibine 6-3 ve 6-4’lük setlerle mağlup olarak turnuvaya çeyrek final aşamasında veda etti.