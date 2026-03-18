Zeynep Sönmez, Miami Açık'ta 2. tura yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Miami Açık Tenis Turnuvası’nda Brezilyalı Beatriz Haddad Maia’yı 6-3 ve 6-2’lik setlerle 2-0 yenerek 2. tura yükseldi. 23 yaşındaki Zeynep’in 2. turdaki rakibi, 12 numaralı seribaşı Belinda Bencic olacak.

  • 18.03.2026 10:07
  • Giriş: 18.03.2026 10:07
  • Güncelleme: 18.03.2026 10:09
Kaynak: AA
Zeynep Sönmez, Miami Açık'ta 2. tura yükseldi
Fotoğraf: AA

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Miami Açık Tenis Turnuvası'nda Brezilyalı Beatriz Haddad Maia'yı 2-0 yenerek 2. tura çıktı.

Dünya sıralamasının 83. basamağındaki Zeynep, ABD'nin Miami kentinde düzenlenen turnuvanın ana tablo tek kadınlar ilk tur maçında, klasmanın 69 numarası Haddad Maia ile karşılaştı.

Zeynep, rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek WTA 1000 düzeyindeki organizasyonda tur atladı.

23 yaşındaki milli tenisçinin 2. turdaki rakibi, 12 numaralı seribaşı İsviçreli raket Belinda Bencic olacak.

