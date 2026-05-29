Zeynep Sönmez, Roland Garros'a talihsiz şekilde veda etti

Zeynep Sönmez, sezonun ikinci grand slam turnuvası olan Fransa Açık'a çiftler kategorisinde de veda etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Roland Garros'ta Alman tenisçi Tatjana Maria ile birlikte çiftler mücadelesi veren Zeynep Sönmez, ikinci turda Ukraynalı Anhelina Kalinina ile Dayana Yastremska ikilisine karşı korta çıktı.

SERT ZEMİNE DÜŞTÜ

Karşılaşmanın ilk setinde talihsiz bir sakatlık yaşayan milli tenisçi, topa yetişmeye çalıştığı sırada reklam tabelasına takılarak sert şekilde zemine düştü.

Oyun kısa süreliğine dururken sağlık ekipleri Zeynep Sönmez'e kort içinde müdahalede bulundu.

Tedavi sonrasında oyuna devam edemeyeceği anlaşılan milli sporcu, partneri Tatjana Maria ile birlikte maçtan çekilmek zorunda kaldı.

Bu sonuçla Zeynep Sönmez'in Roland Garros macerası sona erdi. Milli tenisçi, turnuvanın tekler kategorisinde de ilk turda Avustralyalı Daria Kasatkina'ya mağlup olarak elenmişti.