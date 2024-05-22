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Zeynep Sönmez, Roland Garros elemelerinde finale yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Roland Garros elemeleri 2. turunda Aliaksandra Sasnovich'i mağlup ederek finale yükseldi. Sönmez, final mücadelesini de kazanması halinde Roland Garros'a katılmaya hak kazanacak.

Spor
  • 22.05.2024 14:19
  • Giriş: 22.05.2024 14:19
  • Güncelleme: 22.05.2024 14:33
Kaynak: Haber Merkezi
Zeynep Sönmez, Roland Garros elemelerinde finale yükseldi

Zeynep Sönmez, Roland Garros (Fransa Açık) elemeleri ikinci turundan da galibiyetle ayrıldı. Elemelerinin 12 numaralı seri başı, dünya eski 29 numarası Aliaksandra Sasnovich'i 6-7, 6-3, 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup eden Sönmez, final turuna yükseldi.

22 yaşındaki raket, eleme finalinde dünya 126 numarası Jana Fett ile karşılaşacak. Sönmez bu maçı da kazanması halinde tenisin en büyük dört turnuvasından olan Roland Garros'ta ana tabloya girme hakkı kazanacak. 

Sönmez ile Fett, yarın TSİ 11.00'da karşı karşıya gelecek.

Kadınlar dünya sıralamasının 157. basamağındaki Zeynep, başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın elemelerindeki ilk tur maçında Dejana Radanovic'i mağlup etmişti. 

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