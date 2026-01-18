Zeynep Sönmez tarih yazdı: Avustralya Açık'ta ikinci tura yükseldi

2026 Avustralya Açık kadınlar ana tablosunda mücadele eden Zeynep Sönmez, turnuvanın ilk turunda 11 numaralı seribaşı olan Rus rakibi Ekaterina Alexandrova’yı üç setlik mücadele sonunda 7-5, 4-6, 6-4 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Tarihi bir başarıya imza atan genç raket, 2 saat 37 dakika süren bir mücadele sonrası rakibine üstünlük kurdu.

Zeynep Sönmez ayrıca, Avustralya Açık ana tablosunda teklerde maç kazanan ilk Türk kadın tenisçi oldu.

İLK SETİ ZEYNEP KAZANDI

Maça servis oyunlarında yüksek tempo ile başlayan Alexandrova, ilk set boyunca ilk servis yüzdesinde üstünlük sağlasa da Sönmez özellikle rallilerin uzadığı bölümlerde dengeyi kurdu.

Setin kritik anlarında puanları kendi lehine çeviren milli tenisçi, ilk seti 7-5 kazanarak skor avantajını aldı.

İkinci sette oyunun kontrolünü daha fazla alan Alexandrova, ilk servisten aldığı puan oranını artırdı ve seti 6-4 ile hanesine yazdırdı. Bu bölümde Rus tenisçi, file önünde daha etkili olurken, Sönmez servis oyunlarını korumakta zorlandı.

Karar setinde ise oyunun dengesi yeniden değişti. Sönmez, savunmadan hücuma geçişlerde daha net tercihler yaparken, rallilerde hata sayısını düşürdü. Net puanlarda üstünlüğü ele alan milli tenisçi, final setini 6-4 kazanarak maçtan galip ayrıldı.

OYUNUN HAKİMİYDİ

Karşılaşmanın istatistiklerine bakıldığında, Sönmez’in oyunu ne kadar doğru kurduğu net biçimde görüldü.

Milli tenisçi, maç boyunca oynanan net puanların yüzde 63’ünü kazanırken, Alexandrova bu alanda %25’te kaldı.

İlk servis sonrası kazanılan puan yüzdesinde de Sönmez yüzde 58 ile rakibinin (%68) gerisinde kalsa da, rallilerin uzadığı bölümlerde oyunu lehine çevirdi.

Bu galibiyetle birlikte Zeynep Sönmez, Avustralya Açık ana tablosunda bir üst tura yükseldi ve Türkiye tenis tarihine geçen bir başarıya daha imza attı.

Başarılı tenisçi, ikinci turda Anna Bondar (Macaristan)-Elizabeth Mandlik (ABD) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.