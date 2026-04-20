Zeynep Sönmez’den kariyer zirvesi: Dünya sıralamasında 67’nciliğe yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) dünya sıralamasında önemli bir sıçrama yaparak 67’nciliğe yükseldi. 23 yaşındaki sporcu, bu derecesiyle kariyer rekorunu geliştirdi.

Daha önce 20 Ekim 2025’te 69’uncu sıraya kadar çıkan Sönmez, Stuttgart’taki performansıyla bu seviyeyi geride bıraktı.

Almanya’da düzenlenen Porsche Tennis Grand Prix’ne elemelerden katılan milli raket, Victoria Pohle ve Anna-Lena Friedsam’ı iki sette geçerek ana tabloya yükseldi.

DÜNYA 8 NUMARASINI YENMİŞTİ

İlk turda dünya 8 numarası Jasmine Paolini’yi mağlup eden Sönmez, kariyerinin en dikkat çekici galibiyetlerinden birine imza attı.

Turnuvanın ikinci turunda dünya 25 numarası Leylah Fernandez ile karşılaşan milli tenisçi, karar setine giden mücadeleyi kaybederek organizasyona veda etti.

Zeynep Sönmez, elde ettiği sonuçlarla hem dünya sıralamasında yükselişini sürdürdü hem de Türk tenisinde önemli bir başarıya daha imza attı.