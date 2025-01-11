Zeynep Sönmez’den teniste büyük başarı
Spor Servisi
Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ın ana tablosunda mücadele edecek. Geçen sezon gösterdiği performansla kadınlar dünya sıralamasında 88’inciliğe yükselen Zeynep, Melbourne’ün ev sahipliği yapacağı 2025’in ilk büyük turnuvasına doğrudan katılma hakkı kazandı.
Milli tenisçi, bu yıl Avustralya Açık ana tablo maçlarında korta çıkan tek Türk tenisçi olacak. Klasmanda 93. sırada yer alan Zeynep, 13 Ocak’ta Talia Gibson ile karşılaşacak.