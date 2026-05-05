Zeynep Sönmez’e teknik ekipten güven: “En iyilerle oynamaktan çekinmiyoruz”

Milli tenisçi Zeynep Sönmez’in antrenörü Issam Jellali, oyuncusunun gelişim sürecinden memnun olduklarını ve üst sıralardaki rakiplere karşı mücadele etmekten çekinmediklerini ifade etti.

Daha önce Ons Jabeur ile çalışan ve bu yıl Sönmez’in ekibine katılan Jellali, Roma Açık öncesinde yaptığı değerlendirmede İstanbul’daki hazırlık sürecinin verimli geçtiğini belirtti.

Toprak zemine adaptasyon konusunda önemli ilerleme kaydettiklerini vurgulayan deneyimli antrenör, oyuncusunun her turnuvada daha iyi seviyeye ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.

"İLK 10'DAKİ OYUNCULARDAN ÇEKİNMİYORUZ"

Sönmez’in mevcut performansıyla bile üst düzey oyuncularla rekabet edebilecek noktada olduğunu dile getiren Jellali, “İlk 10’daki oyuncularla oynamaktan çekinmiyoruz. Önemli olan her hafta gelişmek ve daha güçlü hale gelmek” dedi.

Tenisin fiziksel olduğu kadar zihinsel yönüne de dikkat çeken Jellali, teknik gelişimin sürdüğünü ve servis başta olmak üzere oyunun tüm bölümlerinde ilerleme hedeflediklerini ifade etti.

Türkiye’de Sönmez’e yönelik beklentilerin farkında olduklarını belirten Jellali, daha önce Ons Jabeur ile benzer bir süreci yaşadığını hatırlatarak, bunun hem sorumluluk hem de motivasyon kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.