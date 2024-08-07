Zeynep Yetgil kimdir? Milli güreşçi Zeynep Yetgil'in spor hayatı ve başarıları

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları içerisinde ortaya koyduğu performansla birlikte adından söz ettiren Zeynep Yetgil yurttaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Milli güreşçi Zeynep Yetgil 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda son 16'ya kalmasıyla birlikte birlikte Zeynep Yetgil'in spor hayatı, kariyeri ve başarıları gündeme geldi. Peki, Zeynep Yetgil kimdir? Zeynep Yetgil nereli, kaç yaşında? İşte Zeynep Yetgil'in spor hayatı, kariyeri ve başarıları!

33. Paris Olimpiyatları kapsamında kadınlar serbest stil güreş 53 kg kategorisinde Zeynep Yetgil'in son on altıya kalmasıyla birlikte yurttaşlar Zeynep Yetgil kimdir sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları içerisinde mücadele eden Zeynep Yetgil kimdir? Zeynep Yetgil nereli, kaç yaşında? İşte Zeynep Yetgil'in hayatı, kariyeri ve başarıları!

ZEYNEP YETGİL KİMDİR?

Zeynep Yetgil 10 Ekim 2000, Erzurum doğumlu Türk güreş sporcusudur. Serbest stilde güreş müsabakalarına katılarak uluslararası arenada ülkemizi temsil eden Zeynep Yetgil İstanbul Büyükşehir Belediyespor kayıtlıdır. Uluslararası arenada ilk resmi başarısını 2018 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası'nda altın madalya alarak kazanan Zeynep Yetgil lisans eğitimini Bartın Üniversitesi'nde tamamlamıştır.

ZEYNEP YETGİL'İN BAŞARILARI

Zeynep Yetgil'nin ulusal ve uluslararası alanlarda elde ettiği başarılar ve madalyalar listesi şu şekilde:

2018 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası: Altın Madalya

Altın Madalya 2018 Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası: Altın Madalya

Altın Madalya 2021 Dünya Güreş Şampiyonası: 7. Sıra

7. Sıra 2021 Dünya U23 Güreş Şampiyonası: Bronz Madalya

Bronz Madalya 2022 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası: Bronz Madalya

Bronz Madalya 2022 Akdeniz Oyunları: Gümüş Madalya

Gümüş Madalya 2022 İslami Dayanışma Oyunları: Altın Madalya

Altın Madalya 2023 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası: Altın Madalya

Altın Madalya 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası: Bronz Madalya

Zeynep Yetgil'in Spor Hayatı

2018 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53 kilo müsabakalarında Zeynep Yetgil, Belaruslu Katsiarya Pichkouskaya'yı 6-5 yenerek altın madalya kazandı. Roma'da düzenlenen 2018 Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda da 53 kiloda altın madalya kazandı.

2021 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda yarışan Zeynep, ilk turda Alman Annika Wendle'yi 5-3, son 16 turunda Moğol Bat-Ochiryn Bolortuyaa'yı 8-2 öndeyken tuşla yenerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Ukraynalı Khrystyna Bereza'ya 6-3 mağlup oldu ve turnuvayı yedinci sırada tamamladı. Aynı yıl Belgrad'da düzenlenen Dünya U23 Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

2022 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası'nda 55 kiloda İsveçli Nova Bergman'ı 3-1 yenerek bronz madalya kazandı. Cezayir'deki 19. Akdeniz Oyunları'nda 53 kg finalinde Yunan Maria Prevolaraki'ye kaybederek gümüş madalya aldı. Konya'daki 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 53 kilo finalinde Özbekistanlı Shokhida Akhmedova'yı tuşla yenerek altın madalya kazandı.

2023 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası'nda Bükreş'te kadınlar 63 kiloda Ukraynalı Liliia Malanchuk'u 9-4 yenerek altın madalya kazandı. Aynı yıl Zagreb'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya aldı.

2024'te Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde kadınlar 53 kilo mücadelesinde Özbekistanlı Shokhida Akhmedova'yı 10-0 mağlup ederek Paris'teki 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Zeynep Yetgil kaç yaşında, nereli?

10 Ekim 2000 doğumlu olan Zeynep Yetgil şu an 24 yaşında ve Erzurumlu'dur.