Zeyrek’e hakaret içerikli paylaşıma suç duyurusu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından kızı Nehir Zeyrek hakkında sosyal medyada yapılan hakaret içerikli paylaşımlar için harekete geçildi. Ailenin avukatı Necibe Karaoğlanlar Hasgör, sorumlular hakkında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Avukat Hasgör “Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek’in bize emanetleri olan evlatlarını korumak için bu tür davranışlara asla müsaade etmeyeceğimizi saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız” dedi.