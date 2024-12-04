Zeyrek’e tehdit

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, görevi dolayısıyla tehditler aldığını açıkladı. Ranta, usulsüzlüklere ve yolsuzluklara geçit vermemelerinin birilerini rahatsız ettiğini kaydeden Zeyrek, tehditlere karşı suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Belediyenin çalışmalarına dair bilgiler veren Zeyrek, “Buraya geldikten sonra rantın önüne geçtim. Haksız ihale alanlarının, haksız alacakların hepsinin önüne geçtim. Bununla ilgili de insanı yalan yanlış iftiralarla, ailesiyle tehdit ediyorlar. Geçen hafta böyle bir olay yaşadık. Ben ne istedikleri ihaleleri vereceğim ne tehditlerle benden istenen paraları vereceğim. Bildiğim yolda doğru bir şekilde yürüyeceğim" dedi.

Tehditlere boyun eğecek biri olmadığını vurgulayan Başkan Zeyrek, “Asla boyun eğmedim, eğmem de. Ne bir santim gideceğiz, ne bir adım geri atacağım” ifadelerini kullandı. Önceki dönemde Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan yolsuzluklarla ilgili suç duyuruları yaptıklarını belirten Zeyrek, “Bu kurumun bir kuruşuna kim zarar verdiyse, kim aldıysa gitsin savcılıkta ifadesini versin. Bu yolsuzlukların kim yaptıysa onların karşısında Spil Dağı gibi duracağım" diye konuştu.

Dosyaların İçişleri Bakanlığı’na gönderildiğini, ancak bakanlığın şu ana kadar hiçbir işlemde bulunmadığını kaydeden Zeyrek, sürecin takipçisi olduklarını belirtti. İktidarın belediyelerin yetki ve gelirlerini gasp etmesine de değinen Zeyrek, “Kısıtlamalar halkı cezalandırmaktır. Kısıtlamalardan dolayı özellikle ilçe ve belde belediyelerini gerçekten zor günler bekliyor. Maaş ödeyemez hale geldiler” dedi.

SGK ve vergi borçlarına da değinen Zeyrek, bu borcun önceki yönetimden kendilerine kaldığını söyledi. Zeyrek, Büyükşehir Belediyesi’ni 2,4 milyar TL boçla devraldıklarını yedi buçuk ayda borcun 800 milyona yakın kısmını ödedeklerini kaydetti.