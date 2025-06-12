Zeyrek’i geç bulduk, çok erken kaybettik

Haber Merkezi

Evinin elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve 3 gün sonra hayatını kaybeden CHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Fatih Sergi Salonu’nda düzenlenen taziyenin 2. gününde 7’den 70’e binlerce Manisalı, ailesine başsağlığı dileklerini iletmeye devam ediyor. CHP Lideri Özgür Özel de taziyeleri kabul ediyor.

Manisalılar, "Geç bulduk, çabuk kaybettik" diyerek üzüntülerini dile getirirken, Ferdi Zeyrek’in kalp hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gören annesi Gülten Zeyrek, amcası, kız kardeşi ve eşi Nurcan Zeyrek, taziyeleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte kabul ediyor.

Taziyeye bastonu ile gelen 95 yaşındaki eski Manisa milletvekillerinden Faruk Saydam, Nurcan Zeyrek’e başsağlığı dilerken, Özgür Özel’e de "Tüm Türkiye’ye bu halka dostluğu, kardeşliği ve vefayı öğretin teşekkür ederim." dedi.

Manisa’da binlerce kişinin katıldığı taziye ziyaretleri, başkanın halk arasında ne denli sevildiğini bir kez daha gözler önüne sererken, bugün taziyenin 3. ve son günü gerçekleştirilecek.