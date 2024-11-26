Zeyrek’ten öğretmenlere maaş müjdesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü anlamlı bir şekilde kutlayarak, öğretmenlere yönelik özel bir kutlama programı düzenledi. Programa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yanı sıra Genel Sekreter Burak Deste, genel sekreter yardımcıları, başkan danışmanları, daire başkanları, eğitim sorumluları ve öğretmenler katıldı.

Öğretmenliğin yalnızca bir meslek olmadığını aynı zamanda yürek işi olduğunu ifade eden Zeyrek, öğretmenlerin ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa eden mimarlar, çocukların hayatlarına dokunan ilham kaynakları olduklarını söyledi. Zeyrek, “Eğitimde kaliteyi artırmak ve sizlerin hak ettiğiniz koşulları sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki sizlere yapılan her destek, geleceğimiz için atılmış en değerli adımdır. Siz değerli öğretmenlerimizin hak ettiği koşulları sağlamanın ve emeğinizin karşılığını daha iyi verebilmenin gayreti içinde olduğumuzu bilmenizi isterim” dedi.

Zeyrek, “Öğretmenlerimizin hizmet süresine göre üç kademeli yeni bir düzenleme hazırladık. Bu kapsamda, asgari ücretin tahmini 23 bin lira olacağını öngörerek şu iyileştirmeleri planlıyoruz: 0-5 yıl arası tecrübesi olan öğretmenlerimiz aylık yaklaşık 40 bin TL, 5-10 yıl arası tecrübesi olan öğretmenlerimiz 44 bin TL, 10 yıl ve üzeri tecrübeye sahip öğretmenlerimiz ise 49 bin TL maaş alacak. Bu düzenlemeyle birlikte, kıymetli emeklerinizi bir nebze daha karşılayabilmeyi ümit ediyoruz. Bir diğer çalışmamızın da duyurusunu yapayım. Artık ulaşımda da siz de öğrencilerimiz gibi faydalanacaksınız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.