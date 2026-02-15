"Zeytin ağaçları kesildi" iddiasıyla gündemdeydi: CHP Milas İlçe Başkanı'ndan istifa kararı

Muğla'nın Milas ilçesinde, kendisine ait olduğu öne sürülen arazide zeytin ağaçlarının kesildiği iddialarıyla gündeme gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey, partisinden istifa etti.

Konuya ilişkin CHP Muğla İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada "parti vizyonu ve yereldeki güçlü duruşun, şahsi görüşlerin her zaman üzerinde yer alan sarsılmaz bir bütün" olduğu belirtildi.

Açıklamada "Bu doğrultuda, Milas İlçe Başkanımız son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında Genel Başkanımızın liderliğindeki kararlı yürüyüşümüze ve örgütümüzün disiplinli duruşuna herhangi bir zarar gelmesini önlemek amacıyla görevinden istifa etmiştir. Yeni yönetim süreciyle ilgili bilgilendirmeler en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.