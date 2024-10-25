Zeytin bahçesine uçan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Kaynak: İHA
Hatay’da kontrolden çıkan otomobilin takla atarak zeytin bahçesine uçtuğu kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Gaziantep - Hatay yolu Hassa ilçesi Deliçay mevkiinde yaşandı.
Sürücünün kontrolünden çıkan 07 BOS 294 plakalı otomobil, takla atarak zeytin bahçesine uçtu.
Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
2’si ağır 5 yaralı olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.