Zeytin de dalında kalacak!

BirGün/ANKARA

Ürettiği ürünü maliyetin altında satmak zorunda kalan çiftçi eylemleri gündemdeki yerini koruyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu domateste yaşanan krizin gerekli önemler alınmazsa önümüzdeki ay sezonu başlayacak olan zeytinyağında da yaşanacağına dikkat çekti.

İhracat engeli kalkmazsa sezona zaten stokla giren üreticilerin elinde bulunan yağlarla birlikte fiyatların üreticiler için oldukça düşeceğini vurgulayan Bakırlıoğlu “İktidar kendi yarattığı enflasyonist ortamdaki zeytinyağı fiyatlarını dengelemek için ihracat yasağına sarıldı ama yasağa rağmen raflardaki yağ fiyatlarında düşüş olmadı. Ama üreticilerimiz dış pazardaki müşterilerinden oldu. Yanlış uygulanan politikalar yüzünden hem üretici hem de yurttaş mağdur edildi” ifadelerini kullandı.

HER YANLIŞ YENİ BİR YÜK

Aynı hataların domates, kavun ve hububat ürünlerinde de yaşandığına işaret eden Bakırlıoğlu, “İktidar yarattığı ekonomik krizin çözümünü, üreticilerimizin ihracatına kota koyarak arıyor. Attıkları her yanlış adım üreticimizin sırtına yeni bir yük olarak dönüyor” dedi.

Domateste alınan ihracat kotası kararı nedeniyle, üreticiler ürünlerini toplamayıp tarlalarını sürdüğünü hatırlatan, “Üreticilerimiz bu pazarı şu anda Hindistan’a kaptırdı. İktidar iç piyasadaki fiyatları baskılamak adına aldığı bu ihracat yasağı kararını sürdürmeye devam ederse aynı senaryo önümüzdeki ay zeytinyağında da yaşanacak. Geçen dönemde yapılan kısıtlamalardan sonra ihracatımızda yüzde 70 bir azalma yaşandı. Üreticilerimiz dış pazardaki müşterilerini kaybetmeye başladı. 9-10 avroya satılacak zeytinyağı, stokta kaldı. İktidarı uyarıyoruz, domatesteki uyarılarımızı dikkate almadınız. Üreticilerimiz domatesini tarlada bıraktı” diye konuştu.

YASAĞI KALDIRIN

“Şimdi zeytinyağında aynı sürece doğru sürükleniyoruz” diyen Bakırlıoğlu, “Bu sene zeytin sezonunun verimli geçeceği öngörülüyor. Yasağı hemen kaldırın ve üreticilerimizi elinde stokla sezona girmeye mecbur bırakmayın. Yoksa bu girdi ve toplama maliyetleriyle zeytin de dalında kalacak” ifadelerini kullandı.