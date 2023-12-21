Zeytin hasadının tarihi kitap oldu: "Yüzüncü Yılında Geçmişten Günümüze Ayvalık’ta Zeytin Hasadı"

"Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılında Geçmişten Günümüze Ayvalık’ta Zeytin Hasadı" okuyucu ile buluşmaya hazırlanıyor.

Parma Yayınları'ndan çıkan kitabın editörlüğünü Halil Genç, proje koordinatörü ise Serkan Aziz Ceyhan üstlendi.

Ayvalık ve Ayvalık zeytinyağı kültürü üzerine yazılmış yazılardan oluşan nitelikli bir seçki olan kitap, farklı eğitimlerden ve disiplinlerden gelen, Ayvalık’ta yaşayan ve yaşamış birbirinden değerli altmış beş düşün insanının zeytine, şiir, öykü, anı, deneme, makale ve fotoğraflarla sağladığı katkı, bilimsel, edebi, sanatsal ve güncel bir bakış yelpazesi oluşturuyor.

Kitapta yer alan yazılardan biri de kendilerini, “İnsan ve zeytin ağacının asırlık dostluğuna dayanan saygı, sevgi ve birlikteliğin hikâyesi,” olarak tanımlayan, binlerce çocuğumuza müziğin büyülü dünyasıyla tanıştıran Zeytin Çekirdekleri’ne ait.

Ayvalık zeytinyağının üretildiği fabrikaların birçok binası halen korunuyor ve Ayvalık, fabrika bacalarının oluşturduğu ‘Endüstriyel Peyzajı’ nedeniyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alıyor. Yaklaşık yüz elli yıl önce yapılmış olan Madra Zeytinyağı Fabrikası hâlâ ayakta. Sezai Ömer Bey’in (Madra) 1917’de Midilli adasından İstanbul’a gelerek yağ ve sabun ticaretine başlaması, 1920’lerin başında Ayvalık’a yerleşmesi fabrikaya yeni bir yapısallık kazandırmış. 1888’de yapılan ve Ziya Şükrü Şensal tarafından 1940 yılında zeytinyağı fabrikası olarak düzenlenen Altınova’daki Aktepe Zeytinyağı Fabrikası da üretimini sürdürüyor.