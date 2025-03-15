Zeytin hırsızlığına dikkat çekildi

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde zeytin üreticilerini ziyaret eden jandarma ekipleri, üreticileri zeytin hırsızlığı konularında dikkatli olunması konusunda bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde tarımsal ürün hırsızlığına yönelik devriye ve bilgilendirme çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığınca Işıklar ve Abak mahallelerinde gerçekleştirilen devriyelerde, jandarma ekipleri zeytin üreticileri ile bir araya geldi. Zeytin hasadı yapan vatandaşlarla görüşen ekipler, bölgede sık sık yaşanan yüksekten düşme ve zeytin hırsızlığı olaylarına karşı dikkatli olunması konularında üreticileri bilgilendirdi.