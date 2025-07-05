Zeytin kanunu delinirse yaşam yok olur

HABER MERKEZİ

Zeytinlik alanların maden işletmeciliğine açılmasını öngören yasa teklifine karşı Türkiye’nin farklı illerinden gelen köylüler, TBMM yakınlarındaki CemalSüreya Parkı’nda nöbete başladı.

Geceyi parkta geçiren köylülerden Muğla’nın Karacahisar Köyü’nden gelen Ayişe Günay, şöyle konuştu:

“Asırlık zeytini yerinden sökemezsiniz, canlı onlar, küser. Atamın toprağından beni kim çıkarabilir? Zeytini götürmeyi planlıyorsunuz, bizi nereye götüreceksiniz?”

İzmir Kınık’tan Mehmet Aksoy, “Önce topraklarımızı aldılar, sonra bizi madene köle yaptılar. Bu yasa herkes için tehdit” dedi.

Halil Şallı ise “Zeytin Kanunu delinirse sadece tarım değil, yaşam yok olur” dedi.