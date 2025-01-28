Zeytin katliamı büyüdü

İzmir’in Karaburun ilçesi Yayla Mahallesi’nde Lodos Enerji A.Ş., Güneş Enerji Santrali (GES) projesi için zeytin ağaçlarını kesmeye devam ediyor. Şirket, yaklaşık bin 500 zeytin ağacını daha kesti.

Avukat Cem Altıparmak, Lodos Enerji’nin yasal izni olmamasına rağmen ağaç kesimine devam etmesine tepki göstererek, “GES proje sahası zeytinlik alan ve zeytinlik alanlarda GES kurulması mümkün değil. Buna rağmen hukuk dışı yollarla araziyi marjinal kuru tarım arazisi göstermek için bazı girişimler oluyor. Son olarak tapu kaydında da zeytinlik olarak tescilli bulunan arazinin bu niteliği tapu kayıtlarından silinmek isteniyor. Bu amaçla İl Tarım Müdürlüğü ekibi arazide incelemeye gelmeden bir gün önce arazideki zeytinliklerin gece vakti birilerince kesilmiş olmasını, başka türlü yorumlamak mümkün değil. Bir yıldan bu yana farklı farklı tarihlerde zeytinlik alanda yapılan bu yasa dışı kesimlerin devlet kurumlarının gözü önünde gerçekleşiyor olması ve yapılan tüm şikayet ve başvurulara rağmen bu zeytinliği korumakla yükümlü kurumların hiçbir önlem alamıyor olması, yaşadığımız ülkenin bir hukuk devleti olup olmadığı konusunda ciddi ve son derece haklı bir kuşku duymamıza yol açıyor" dedi.

Ağaçları kesilen Mustafa Şenbahar, duruma isyan ederek şunları söyledi: “Bu toprakları 20 yıldır zeytinlik haline getirmek için alın teri döktük. Ama şimdi bir şirket geldi, emeğimizi hiçe sayarak binlerce ağacı yok ediyor. Mahkeme kararları var, ama dinlenmiyor. Hukuku, doğayı ve emeğimizi göz ardı ediyorlar.”

Şenbahar, konu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve zeytinliklerini korumak için mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi.

USULSÜZ RAPOR VE MAHKEME KARARLARI

473 bin metrekarelik alan, 20 yıl önce zeytin ağaçlandırması amacıyla Hazine’den kiralandı. Köylüler tarafından verimli hale getirilen bu arazi, Lodos Enerji’nin GES projesine konu oldu. İzmir İl Tarım Müdürlüğü, şirkete ÇED olumlu raporu sağlamak için “marjinal tarım alanı” raporu verdi. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimleri sonucunda bu raporun usulsüz olduğu belirlendi. Rapordan sorumlu personel hakkında disiplin soruşturması açıldı. Mahkeme süreçleri sonucunda İzmir 7. ve 5. İdare Mahkemeleri, şirketin faaliyetlerini durdurma kararı verdi. Ancak Lodos Enerji, bu kararlara rağmen Şubat 2024’te 5 bin zeytin ağacını kesti. Temmuz 2024 tarihinde ise yaklaşık 2 bin zeytin ağacını daha yok etti. Şirketin, kesimlerin ardından Orman Bölge Müdürlüğü’nden “zeytinlik olmadığına” dair bir rapor talep ettiği ortaya çıktı.

SAVCIDAN HAPİS TALEBİ

Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı, şirket yetkilileri hakkında “zincirleme olarak mala zarar verme” suçundan dava açtı. Başsavcılık, “Şirketin fiili kullanım hakkı olmadan zeytin ağaçlarını keserek hukuka aykırı davrandığını” belirterek hapis cezası talep etti. Ayrıca yetkililerin belli haklardan yoksun bırakılmaları için de kamu adına dava açıldı.