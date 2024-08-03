Zeytin kıyımı geçici olarak durduruldu

Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı Kurtlusoğuksu köyünde TOKİ’ye devredilen zeytinliklerin kıyımı bölge halkı sayesinde durduruldu. Açtıkları davada verilen ara karar ile yıkımı durduran köylüler, “Zeytinlerimiz için mücadele edeceğiz” dedi.

İlayda SORKU

Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı Kurtlusoğuksu’da bulunan yaklaşın 500 dönüm zeytinlik alanda ağaç kıyımı başladı. Dün, köylülerin TOKİ’ye devredilen arazilerine jandarma ve iş makineleri girdi. Müdahale etmek için bölgeye gelen köylüler jandarma tarafından alana alınmadı, 100’e yakın zeytin ağacı söküldü.

Öte yandan bölge halkı, ağaç kıyımını durdurmak için avukatlarını aradı. Av. Mehmet Tümkaya’nın mahkeme tarafından verilen ihtiyatı tedbir kararını köylülere göndermesiyle kıyıma son verildi, iş makineleri alandan çıkarıldı. Tümkaya, yaşananlar BirGün’e şu ifadelerle aktardı:

“Biz acele kamulaştırma kararına ilişkin Hatay 6. İdari Mahkemesi’ne yürütme durdurma istemiyle başvurmuştuk. Mahkeme, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan ve TOKİ’den kamulaştırma dosyasını istedi, 15 gün sonra yürütmeyi durduracağına dair ara karar verdi. Ayrıca TOKİ’nin yaptığı kıymet takdirinin; yani ağaçların özellikleri, yaşları, sayısına dair hazırlanan belgenin hatalı olduğu gerekçesiyle başvuruda bulunduk. Kırıkhan Sulh Hukuk Mahkemesi, keşif yapılıncaya kadar ağaç kesilmemesi yönünde karar verdi.”

VEKİL TELEFONLARI AÇMIYOR

Kamulaştırılan bölgede 36 dönüm arazisi bulunan Erdoğan Gürlek, dün yaşananları “Halkı engellemeye 10’a yakın arabayla jandarma geldi, müdahale ettirmedi. Zeytinlerin seslerinden içim yandı. Avukatımızı aradık, sonra onun attığı kararı astsubaya gösterdik. Önce teyit etmek için karakolu aradılar. Sonra kepçeleri çıkarttılar alandan” ifadeleriyle aktardı. AKP Milletvekili Hüseyin Yayman’ın kamulaştırma kararından haberdar olduğunu dile getiren Gürlek, kıyımın ardından taleplerini aktarmak için Yayman’ı aradıklarını dile getirdi ve “Defalarca aradık, telefonlarımızı açmıyor” dedi.

NASIL GEÇİNECEĞİZ?

Zeytinlik alanın alt bölgesinde kalan yaklaşık 110 dönümlük hazine arazisi olduğunu belirten bir başka köylü ise, “Biz bile tapulu malımız olduğu halde toplu bir şekilde sökemiyorduk Zeytin Koruma Kanunu’ndan kaynaklı ama devlet burada kendisi söküyor. Neden hazine arazisi değil de bizim zeytinlerimiz? Zeytinlerimiz için mücadele edeceğiz” dedi. Yaklaşık 1 buçuk ay sonra ağaçlardan mahsül toplayacaklarını hatırlatan köylü, “Bize ağaçlar karşılığında bedel verilecekmiş. Verilecek de hazıra dağ dayanmaz. Ekmek kapımız gidince nasıl geçim sağlayacağız? Köyün tamamı tarımla uğraşıyor, burası sanayi bölgesi değil. Fabrikada çalışalım desek, fabrika da yok. Hazır para bitince ne yapacağız?” ifadelerini kullandı.