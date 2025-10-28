Zeytin üreticilerine destek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin, zeytin üreticilerinin artan maliyetlerine destek olmak ve kaliteli üretimi teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği malzeme desteği projesi kapsamında düzenlenen dağıtım töreni, Şarköy'de yoğun katılımla gerçekleştirildi. Törende, 236 üreticiye zeytin filesi, budama makası ve testeresi, eldiven, tarak, sopa ve zeytin toplama kasasından oluşan destek paketleri teslim edildi.

Törende konuşan Şarköy Ziraat Odası Başkanı Ömer Düzgen, yapılan desteğin üreticilerin çok önemli ihtiyaçlarını karşıladığını vurgulayarak, "Projede emeği geçen başta Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer olmak üzere herkese canı gönülden teşekkür ederim" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Şarköy ve zeytin denilince heyecan duymamanın mümkün olmadığını belirterek, “Zeytin bizim için sadece bir tarım ürünü değil; geçmişimiz, kültürümüz, soframız, ekonomimiz… Emeğin, sabrın ve bereketin sembolü. Bir hekim olarak biliyorum ki, zeytin aynı zamanda sağlık ve barış demektir” ifadelerini kullandı.

Yüceer, konuşmasının devamında zeytinin hem kırsal istihdam hem de yerel kalkınma açısından önemine değinerek, “Zeytin, sadece gıda değil, kozmetikten atık yönetimine kadar geniş bir kullanım alanına sahip, büyük bir potansiyel taşıyor” dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana Şarköy’de pek çok hizmeti hayata geçirdiklerini hatırlatan Yüceer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Görev süremizin başından bu yana Şarköy ilçemizde birçok önemli projeyi hayata geçirdik. Şimdi de 17 Kasım Şarköy’ün Düşman İşgalinden Kurtuluş Günü’nde itfaiye istasyonumuzu hizmete açacağız. Şimdiden tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum.”

Zeytin ve üzümün başkenti konumundaki Şarköy’ün kuraklıktan etkilendiğine dikkat çeken Yüceer, “Neredeyse sıfır yağış aldık. Son 65 yılın en kurak yaz ayını geçirdik. Bu durum suyun değerini bir kez daha gösterdi. Biz de hem vahşi sulamayı azaltmak hem su kaybını önlemek için altyapımızı yeniliyor, kapalı sulama sistemlerini yaygınlaştırıyoruz” şeklinde konuştu.

“TARIMSAL DESTEKLERİMİZİ 7 KAT ARTIRDIK”

Üreticinin yanında olmanın öncelikleri olduğunu vurgulayan Yüceer, “Göreve geldiğimizden bu yana tarımsal desteklerimizi 7 kat artırdık. Yem bitkisi, sulama hattı borusu, ot balyası, su deposu, ekipman ve daha pek çok alanda destek sağlıyoruz. Şimdi de mazot desteğini başlatıyoruz” dedi.

Proje kapsamında 236 üreticiye zeytin toplama ve budama ekipmanlarından oluşan destek paketlerinin teslim edildiğini belirten Yüceer, “Malzeme bedelinin yüzde 50’sini Büyükşehir Belediyemiz, yüzde 50’sini Ziraat Odamız karşılıyor. Amacımız tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak, üreticimize nefes aldırmak” diye konuştu.

Yüceer, konuşmasının son bölümünde Gıda ve Tarım A.Ş. bünyesinde kurdukları yeni modeli de aktararak, “Yakında açılacak TEK Marketlerimizde sadece Tekirdağ üreticisinin ürünleri yer alacak. Böylece hem üreticimiz kazanacak hem vatandaşımız güvenilir ve uygun fiyatlı gıdaya ulaşacak. Kadınlarımızın el emeği ürünleri de bu marketlerde yerini alacak” ifadelerini kullandı.