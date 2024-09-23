Zeytin üreticisi bahçe bozacak hale getirildi

Zeytin üreticileri hasada ümitsiz başladı. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydınlı zeytin üreticilerinin yaşadığı sorunlara dikkati çekerek alım fiyatlarının düştüğünü belirtti. Bülbül, “Üretim maliyetleri yüzde 100 artarken zeytin alım fiyatı ortalama 30 TL’ye geriledi. Zeytin üreticisinin umudu kalmadı” dedi.

Bülbül, geçtiğimiz yıl 75 TL’den satılan zeytinin bu yıl 30 TL’den satıldığını, işçi maliyetinin yüzde 50, mazot, gübre ve ilacın maliyetinin yüzde 100 arttığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Zeytin hasadı başladıktan sonra alım fiyatları üreticiyi mutsuz etti. Üreticiler, alım maliyetinin geçtiğimiz yılın altında kalmasıyla zarar etme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Üreticinin, zeytinden uzaklaşması tüketiciyi de zor durumda bırakmaktadır. Hem zeytin hem zeytinyağı fiyatları vatandaşın cebini yakıyor. Marketlerde fiyatlar yükselmesine rağmen üretici emeğinin karşılığını alamıyor. Mazot, gübre, ilaçta yüzde 100’ün üzerinde zam yapan hükümet, zeytin üreticisini görmezden geliyor. Üretici artık zeytin hasadı yapmamayı düşünmeye başladı. İktidar, zeytin üreticisini desteklemeli. Tarım ülkesiyiz sözleri lafta kalmamalı. İktidar, zeytin üreticisinin sesine kulak vermeli" dedi.