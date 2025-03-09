Zeytin üreticisine “ilaç” oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal üretimi artırmak ve ürün kalitesini yükseltmek amacıyla üreticiye verdiği destekler sürüyor. Zeytin ve zeytinyağı üretiminin önemli merkezlerinden Yarımada’da zeytin verimliliğini önemli ölçüde etkileyen halkalı leke hastalığına karşı harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mücadelesi başarılı sonuçlar vermeye başladı.

Çiftçinin yüzünü güldüren çalışmalar kapsamında bu yıl Urla’nın Kadıovacık Mahallesi ile Karaburun’un Eğlenhoca, Kösedere, İnecik mahallelerinde toplam 99 üreticiye 3 ton 630 kilogram bordo bulamacı (bitki ilacı) dağıtıldı. Bordo bulamacı desteğinin yanı sıra çiftçiye doğru uygulama eğitimleri de verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, nisan ayında bölge üreticisine 2 ton bordo bulamacı daha dağıtacak.

Zeytinde halkalı leke hastalığı ile mücadelenin önemini anlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, “Zeytinde halkalı leke hastalığı özellikle yağışlı ve nemli geçen yıllarda zeytin ağaçlarında oluşan bir mantar hastalığı. Bu hastalık yaprak dökülmesine, bir süre sonra da verim kaybına neden oluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak bu hastalığa karşı çiftçilerimize ücretsiz bordo bulamacı dağıtımı yapıyoruz. Ziraat mühendisi arkadaşlarımız üreticilerimize doğru yöntemleri doğru zamanda uygulamayı anlatarak onları bilgilendirmeye devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.

“ZEYTİN KÜLTÜREL MİRASIMIZ”

Zeytinin sadece üretim aracı değil aynı zamanda kültürel miras olduğuna da değinen Üngür, “Bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarmamız ve zeytin ağaçlarımızı korumamız gerekiyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz. İzmir’in tamamına baktığınızda Türkiye’deki zeytin üretiminin yüzde 18’lik bir kısmını sağlıyor. O yüzden zeytin üreticilerimize desteğimiz devam edecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın öncülüğünde çiftçilerimizin, üreticilerimizin her sorununda yanında yer alacak, tarımsal kalkınmayı artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

“HALKALI LEKE HASTALIĞINI BİTİRMEK ÜZEREYİZ”

Çalışmaların hastalığı bitirme noktasına getirdiğini söyleyen Urla Kadıovacık Mahalle Muhtarı Nihat Çağan, “Üç yıldır bordo bulamacı desteği alıyoruz. Verimlilik bitmek üzereyken bordo bulamacı sayesinde üretimimizi ayakta tutmayı başardık. Yine dağıtım var. Halkımız ilaçlama yapacak. Halkalı leke hastalığını bitirmek üzereyiz. Herkes ilaçlama makinası aldı, çok memnunlar. Verimliliğimiz çok yükseldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar, var olsunlar” şeklinde konuştu.

“AĞAÇLARIMIZ YEŞERMEYE BAŞLADI”

Kadıovacııklı zeytin üreticisi Vahit Ercan, “Çalışmalardan memnunuz. Neticesini alıyoruz. Ağaçlarımızda yaprak kalmamıştı. İki seferdir bordo bulamacı atıyoruz, karşılığını alıyoruz. Ağaçlarımız yeşermeye başladı. Zeytinimiz bizim atadan kalma yağlı zeytin. Köyümüzün başka geliri yok, bir zeytinimiz var. İzmir Büyükşehir Belediyesi her zaman yanımızda. Köyümüzü hiç yalnız bırakmadılar” diye konuştu.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bordo bulamacı desteğinin yanı sıra zeytin üreticilerinin yaşadığı sorunları tespit edebilmek ve mücadele yöntemlerinin doğru uygulanabilmesini sağlamak için sahada çalışmalarını sürdürüyor. Üreticilere uygulamalı ve teorik eğitim veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, uygulama sonrası sahada incelemeler yaparak zeytinin son durumuyla ilgili tespit yapıyor.