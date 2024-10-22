Zeytinburnu'nda 12 katlı binada yangın

Zeytinburnu'da 12 katlı binadaki bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Maltepe Mahallesi Çifte Havuzlar Caddesi'nde bulunan binanın 6. katında, elektrik malzemeleri üreten bir iş yerinden henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.

İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin, içerisinde plastik malzemelerin de bulunduğu iş yerindeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.