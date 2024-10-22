Zeytinburnu'nda 12 katlı binada yangın
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bulunan 12 katlı bir binanın 6. katında plastik malzemelerin de içerisinde bulunduğu bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
Zeytinburnu'da 12 katlı binadaki bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Maltepe Mahallesi Çifte Havuzlar Caddesi'nde bulunan binanın 6. katında, elektrik malzemeleri üreten bir iş yerinden henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.
İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin, içerisinde plastik malzemelerin de bulunduğu iş yerindeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.