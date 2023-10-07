Zeytinburnu'nda banka çıkışında takip edip, otomobilinden 693 bin lira çaldılar

Zeytinburnu’nda bankadan para çektikten sonra takip ettikleri kişinin, otomobilinin içine bıraktığı 693 bin lirayı çalan iki şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin otomobille yaptıkları takip güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Zeytinburnu’nda 15 Eylül Cuma günü polise başvuran S.Y., otomobilinin içinde bulunan 693 bin liranın çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, şüphelilerin S.Y.'yi bankadan para çekmesinin ardından takip ettiklerini belirledi. Beyaz renkte bir otomobille S.Y.’yi takip eden şüphelilerin otomobili park ettiği yerde paraları çaldıkları tespit edildi.

Polis yaptığı incelemede Gürcistan uyruklu oldukları tespit edilen George S.(45) ile Nikoloz N.(23) göz Başakşehir’de gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 2 bin 500 dolar ile 16 bin lira para ve bir tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

