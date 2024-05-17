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Zeytinburnu'nda beton mikseri ile tramvay çarpıştı

Zeytinburnu'nda beton mikseri ile tramvayın çarpışması sonucu seferlerde aksama yaşandı.

Güncel
  • 17.05.2024 19:13
  • Giriş: 17.05.2024 19:13
  • Güncelleme: 17.05.2024 19:50
Kaynak: AA
Zeytinburnu'nda beton mikseri ile tramvay çarpıştı

İstanbul Zeytinburnu Seyitnizam Caddesi'nde, İsmail Hakkı Akça'nın geri manevra yaptığı 34 HPY 171 plakalı beton mikseri ile Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay çarpıştı.

Tramvayın camları kırılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle fenalaşan bir kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Beton mikseri sürücüsü ile vatman, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Araçların çekilmesinin ardından söz konusu seferler normale döndü.

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