Zeytinburnu'nda çıkan yangında vatandaşlar itfaiye ekiplerine ayran ve su ikram etti

ZEYTİNBURNU'nda çanta imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bazı mahalle sakinleri yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerine ayran ve su ikram ederken bazıları ise yangın söndürmede kullanılan köpük bidonlarını taşıyarak ekiplere yardımcı oldu.

Yangın, 19.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Çırpıcı Mahallesi, Rüstem Balkan Sokakta bulunan 4 katlı binanın giriş katında bulunan çanta imalathanesinde çıktı. İş yerinin kapalı olduğu sırada, binadan dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeride bulunan kimyasal maddelerin yanması nedeniyle yoğun duman altında çalışan itfaiye ekiplerine vatandaşlar su ve ayran ikram etti. Bazı vatandaşlar ise yangın söndürmede kullanılan köpük bidonlarının taşınmasında yardım ettiği görüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yanan iş yerinde çalışan bir işçi, "Bizim haberimiz yok. Telefon geldi iş yeri yanıyor diye. İçeride çalışan yok, kapatmıştık dükkanı. Çanta imalatı yapılıyor" dedi. Yangının çıkış nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek.