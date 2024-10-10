Zeytinburnu'nda denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde Kazlıçeşme'de denize girdikten sonra kaybolan yabancı asılı 11 yaşındaki Ömer A'nın cansız bedeni bulundu.
Kaynak: AA
İstanbul'da denize girdikten sonra kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.
Zeytinburnu'nda Kazlıçeşme Sahili'nde arkadaşlarıyla oturan yabancı asıllı Ömer A. denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince arama çalışması yapıldı.
Yaklaşık 1 saat 45 dakika süren çalışma sonucunda çocuğun cesedine, denize girdiği yerin yakınında ulaşıldı.
Boğulan çocuğun denize girmeden önce çıkardığı eşyalarını, arkadaşları poşet içinde polise teslim etti.