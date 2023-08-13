Zeytinburnu'nda deri atölyesinden çöp poşetiyle hırsızlık iddiası

Zeytinburnu'nda deri atölyesinde yeni işe başlayan kişinin, çöp poşetine doldurduğu ürünleri çaldığı iddia edildi. Şüphelinin ürünleri çöplerin arasına yerleştirerek götürdüğü, çöpleri attıktan sonra ürünleri aldığı anlar kameraya yansıdı. İşletme sahibi Yücel Kıran, "Artık nasıl diyeyim. Hırsızlıkta yeni boyut. Hem ürünümüzü çalıyor, hem tehdit ediyor, hem darbediyor. Söyleyecek bir şey kalmadı. Hırsızlıkta yeni bir çığır açtı arkadaşımız" dedi.

Hırsızlık, Sümer Mahallesi Şehit Er Yavuz Bahar Caddesi'nde bulunan deri atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, deri atölyesinde yeni işe başlayan Y.A. 5 Temmuz'da sabah 08.00 sıralarında, çalmak istediği ürünleri önce bir poşete yerleştirdi. Ürünleri çöplerin bulunduğu poşete koyan Y.A. dışarı çıkarak çöp konteynerine gitti. Çöpleri konteynere bırakan Y.A. çöp poşeti içindeki ürünleri alarak sokaktan uzaklaştı. İşletmenin ortakları hırsızlığı fark ederek, savcılığa Y.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Y.A.'nın sosyal medyadan işletme sahiplerini tehdit ettiği ve ortaklardan biri olan R.K.'yi darbettiği de iddia edildi. Olayla ilgili hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi.

"HIRSIZLIKTA YENİ BİR BOYUT"

İşletme sahibi Yücel Kıran, "Ürünlerimizi buradan alıp çöp poşetine koyuyor. Kamera görüntülerinde belli zaten. Artık nasıl diyeyim, hırsızlıkta yeni bir boyut. Hem ürünümüzü çalıyor, hem tehdit ediyor, hem darbediyor. Söyleyecek bir şey kalmadı. Hırsızlıkta yeni bir çığır açtı arkadaşımız. Olay günü ben Rusya'daydım, yurtdışındaydım. Ortağım beni aradı. Kamera görüntülerine bakmamı istedi. Telefonu arızalı olduğu için ben baktım oradan. Sabah 08.30 sıralarında yanımızda yeni işe başlamış, yardımcı arkadaşlarımızdan biri erken saatte geliyor. Ürünlerimizden alıyor. Paketleri çöp poşetinin içine koyuyor. Üstüne poşet koyuyor. Artı üstüne tekrar çöp koyuyor. O şekilde ürünü alıyor, çıkıyor dışarıya. Çıktıktan sonra bizim kameraların haricinde, dışarıdaki kameraların görüntülerini aldığımızda, onları istediğimizde çöp kutusuna çöpü boşaltıyor. Diğer kalan ürünleri alıp başka köşede, bir araca herhalde verdiğini tahmin ediyoruz. Çünkü o esnada kamera görüntüleri net değil. Arkadaş zaten o gün işi bıraktı, kaçtı gitti diyelim daha doğrusu. Biz tabii bu telefonda whatsapp üzerinde yazışmalarımız oldu. Ben yurtdışından döndükten sonra konuyu savcılığa ilettim" diye konuştu.

"60- 70 BİN TL CİVARINDA ÜRÜN ÇALINMIŞ"

Kıran, "Aradan bir süre geçtikten sonra tesadüfen ben bu kişiyi Zeytinburnu sokaklarında gezerken gördüm. Beni gördüğü zaman kaçmaya başladı. Bu olay 2-3 gün önce oluyor. Dün akşam da benim ortaklarımdan birine whatsapp ile konum atıyor ona, görüşmek istediğini, bu konuyla ilgili konuşmak istediğini söylüyor. Fakat orada pusu kurulmuş, 4 kişi ile ortağımı darbediyorlar. Ortağım hastanelik oluyor. Biz bunu gereken mercilere ilettik, raporları sabit, herşey sabit. Bu da yetmezmiş gibi üstüne tekrar whatsapp'tan konum gönderip tehdit ediyor. Ürün önemli değil ama takribi 60-70 bin TL civarında ürün dediğim gibi önemli değil. Sadece buradaki güven, karşılıklı güveni yitirdik. İstediğimiz şimdi savcılık tarafından bir an önce bu kişi alınsın, kaybımız telafi edilsin. İstediğimiz kanun işlesin. Kanun herkese eşit olsun" şeklinde konuştu.