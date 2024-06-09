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Zeytinburnu'nda drift nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 09.06.2024 14:46
  • Giriş: 09.06.2024 14:46
  • Güncelleme: 09.06.2024 14:46
Kaynak: AA
Zeytinburnu'nda drift nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Zeytinburnu'nda drift atan grup ile kahvehanedekiler arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

Sümer Mahallesi'nde sokakta drift atan Kadir Ö, Abdullah Ö. ve Diyar Ö'ye kahvehanedekiler tepki gösterdi.

İki grup arasında çıkan kavgada Coşkun B, bıçakla drift atan kişileri yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheli Coşkun B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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