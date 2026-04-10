Zeytinburnu'nda kadın cinayeti: Kızını katleden erkek boşandığı kadını yaraladı

Zeytinburnu'nda Ercan Ş. (53), 1 yıl önce boşandığı kadın Türkan B.(39)'nin evine barışmak için gitti.

Taraflar arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavganın büyümesi üzerine silahını çıkaran Ercan Ş., boşandığı kadın Türkan B. ve kızı Ceylinaz Ş.'yi (19) silahla vurdu.

Olayda Ceylinaz Ş. hayatını kaybederken, Türkan B. ise ağır yaralandı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatleri sıralarında Sümer Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.

İddiaya göre, Ercan Ş., 1 yıl önce boşandığı kadın Türkan B. ile barışmak için üç gün önce Ankara'dan İstanbul'a geldi.

Boşandığı kadının evine gelen Ercan Ş. ile Türkan B. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Bunun üzerine silahını çıkaran Ercan Ş., boşandığı kadın ve olay sırasında evde olan kızı Ceylinaz Ş.'ye ateş etti.

SALDIRININ ARDINDAN KAÇTI

Saldırının ardından şüpheli Ercan Ş. kaçarken, bu sırada evde olan Türkan B.'nin kardeşi Güney B., ekiplere ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda Ceylinaz Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda ağır yaralanan Türkan B. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Babası tarafından katledilen Ceylinaz Ş.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri ise kızını öldürüp, boşandığı kadını yaralayan şüpheli Ercan Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

''BARIŞMAK İÇİN ANKARA'DAN İSTANBUL'A GELMİŞ''

Saldırı sırasında evde olan Türkan B.'nin kardeşi Güney B. emniyetteki ifadesinde, Ercan Ş.'nin Türkan B. ile barışmak için 3 gün önce Ankara'dan İstanbul'a geldiğini ve olay anında 2 el silah sesi duyup odadan çıktığını, bu sırada eski eniştesi olan Ercan Ş.'nin evden kaçtığını belirtti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİNİN 5 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Cinayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Ercan Ş.’nin ‘Kumar oynanması için yer temin etme’ suçundan 5 suç kaydı olduğunu belirledi.