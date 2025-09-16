Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Zeytinburnu'nda metrobüste çıkan yangın kontrol altına alındı

Zeytinburnu'ndan Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın, yolcuların tahliyesinin ardından itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güncel
  • 16.09.2025 08:09
  • Giriş: 16.09.2025 08:09
  • Güncelleme: 16.09.2025 08:25
Kaynak: AA
Zeytinburnu'nda metrobüste çıkan yangın kontrol altına alındı
Fotoğraf: AA

Zeytinburnu'nda metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağı yakınında Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

Yolcular tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle metrobüs seferleri kısa süre aksadı.

Motor bölümü yanan metrobüs, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol