Zeytinburnu'nda öğrenci yurdunun alt katındaki otoparkta çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan özel yükseköğretim kız öğrenci yurdunun alt katında yer alan otoparkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yurtta bulunan öğrenciler tedbir amacıyla tahliye edildi.

Yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.