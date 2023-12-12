Zeytinburnu'nda tramvay yoluna giren otomobil seferleri aksattı

Zeytinburnu'nda tramvay yoluna giren otomobil, seferlerin bir süre aksamasına neden oldu.

Lütfi T'nin kullandığı otomobil, Topkapı tramvay durağı yakınlarında kontrolden çıkarak raylı sistem hattına girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan sürücü Lütfi T, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kabataş yönünde bir süre tramvay seferleri aksadı. Bazı yolcular tramvay yolundan yürüyerek sonraki durağa ulaştı.

Aksayan seferler, aracın kara yoluna alınmasının ardından normale döndü.







