Zeytinburnu'ndaki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Maltepe Mahallesi Gümüşsuyu Caddesi'nde seyreden Uğur M. idaresindeki 34 CAM 81 plakalı otomobil, park halindeki oksijen yüklü tankere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Uğur M. ile aynı araçta bulunan Burak M, otomobilde sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bulundukları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edilen yaralılar, hastaneye kaldırıldı.