Zeytinburnu sahilde anne ve kızına ait olduğu belirlenen 2 ceset bulundu

Zeytinburnu sahilinde denizde anne ve kızının cesedi bulundu. Balık tutmaya gelenler tarafından fark edilen cesetler, polis tarafından çıkarıldıktan sonra Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatleri sıralarında Zeytinburnu Kazılıçeşme sahilinde meydana geldi.

İddiaya göre, balık tutmak için sahile gelenler denizde hareketsiz duran bir kişiyi fark ederek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde sudan çıkarılan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevredekilerin ifadeleri üzerine denizde başka bir kişinin olma ihtimaline karşı sahil güvenlik ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda ikinci bir kişinin cesedine ulaşıldı.

ANNE VE KIZI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yapılan incelemelerde cesetlerin F.Ç.(30) ve kızı İ.Ş.'ye(8) ait olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili ekiplerin çalışması devam ederken Anne ve kızın cenazeleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.