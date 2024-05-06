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Zeytinburnu’nda trafik kazası: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 06.05.2024 23:35
  • Giriş: 06.05.2024 23:35
  • Güncelleme: 07.05.2024 00:05
Kaynak: İHA
Zeytinburnu’nda trafik kazası: 1 yaralı

Zeytinburnu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, demir bariyerlere çarpıp refüje çıktı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 KNU 78 plakalı aracın sürücüsü A.Ç’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç önce demir bariyerlere, daha sonra refüje çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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