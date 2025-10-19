Zeytinde rekolte yüzde 30’lara kadar geriledi

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Avdan Mahallesi’nde zeytin hasadı başladı.

Zeytin üreticisi ve fabrika sahibi Şerif Ali Uysal, kuraklık nedeniyle rekoltenin yüzde 30’lara kadar düştüğünü, buna bağlı olarak zeytinyağı fiyatlarının 300 lira bandının üzerine çıkmasının beklendiğini söyledi.

Sezonun başladığını belirten üretici Uysal, bu yıl yaşanan kuraklığın zeytin verimliliğini azalttığını belirtti. Uysal, "Geçen seneye göre zeytin ve zeytinyağı rekoltesi oldukça düşük. Ağaçlarda zeytin az. Genel anlamda baktığımızda rekolte yüzde 25-30 civarında. Yazın yağmurun yağmaması nedeniyle ağaçlar strese girdi, bağladıkları taneleri döktü. Bu yüzden üretim azaldı. Son yağmurlarla birlikte zeytinler biraz irileşti, bu da sofralık zeytine yönelimi artırdı. Yağlık zeytin miktarı azaldı" dedi.

Uysal, artan üretim maliyetlerine de dikkat çekerek "Gübre, mazot ve işçilik maliyetleri ciddi oranda yükseldi. Bu artışlar da doğal olarak zeytinyağı fiyatlarına yansıyacak" diye konuştu. Geçen yıl yüksek rekolte nedeniyle zeytinyağı fiyatlarının 250 liradan 150 liraya kadar gerilediğini hatırlatan Uysal, "Bu sene zeytin az olduğu için fiyatlar yeniden yükseldi. Şu anda 250-300 lira bandında fiyatlar oluşacak gibi görünüyor. Geçen yıldan kalan yağlar uygun koşullarda saklanmadıysa aroma ve kalite kaybına uğradı. Bu nedenle yeni üretilen yağlarla geçen seneki yağları karşılaştırmamak lazım" ifadelerini kullandı.