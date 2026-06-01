Zeytinde yeni sezon belirsizlikle başladı: Dallar doldu, kaygı büyüdü

Zeytinde bu yıl yüksek verim beklentisi üreticilerde sevinçten çok kaygı yarattı. Geçen yıl yaşanan verim kaybına rağmen ürününü değerinde satamayan üreticiler, artan maliyetler karşısında bu sezon da benzer bir tabloyla karşılaşmaktan endişe ediyor.

Ziraat Mühendisi Mehmet Akif Aksezgin, geçen yıl iklim koşulları nedeniyle zeytinde bir önceki yıla göre yüzde 50-60 oranında verim kaybı yaşandığını belirterek, buna rağmen fiyatların yükselmediğine dikkat çekti. Aksezgin, çiğ zeytinin geçen yılki seviyelerde, hatta zaman zaman daha düşük fiyatlarla satıldığını söyledi.

FİYATLAR TEKELİN KÂRINA

Üreticilerin artan maliyetler nedeniyle zor durumda olduğunu belirten Aksezgin, gügübre ve ilaç fiyatlarının son bir yılda yüzde 50 ila yüzde 150 arasında arttığını ifade etti. Buna karşın üreticinin ürününü hangi fiyattan satacağını önceden bilmediğini vurgulayan Aksezgin, “Fiyatlar maliyetlere göre değil, büyük alıcı firmaların kârlılık beklentilerine göre belirleniyor. Üreticinin fiyat oluşumunda hiçbir söz hakkı bulunmuyor” dedi.

Araştırmalarında en dikkat çekici unsurun sektördeki tekelleşme olduğunu söyleyen Aksezgin, geçmişte çok sayıda tüccarın bulunduğu piyasada bugün birkaç büyük şirketin belirleyici hale geldiğini kaydetti. Üreticiden 40-50 liraya alınan zeytinin market raflarında 250-300 liraya kadar çıktığını belirten Aksezgin, tüketimdeki daralmanın tek başına fiyatları açıklamadığını dile getirdi.

PAZARLIK ORTADAN KALKTI

Eskiden üreticilerin ürünlerini işleyip farklı bölgelerden gelen tüccarlara satabildiğini hatırlatan Aksezgin, son yıllarda büyük firmaların zeytini çiğ olarak alıp kendi tesislerinde işlediğini, depolayarak istedikleri dönemde piyasaya sürdüğünü söyledi. Bu durumun üreticinin pazarlık gücünü ortadan kaldırdığını belirtti.

Geçen yıl birçok üreticinin zeytinini daha yüksek fiyat beklentisiyle kuyuya bastığını anlatan Aksezgin, son yılların düştüğünü anlatan Aksezgin, işçilik ve depolama maliyetleriyle birlikte kilogram maliyetinin 100 lirayı aşabildiğini, buna rağmen ürününün bugün 30-45 lira arasında alıcı bulduğunu ifade etti.

Bu yıl bölgede yüksek verim beklendiğini söyleyen Aksezgin, ağaçların oldukça dolu olduğunu ve birçok bölgede üretimin normal yılların yüzde 30-40 üzerine çıkabileceğini belirtti. Ancak geçen yılın deneyimi nedeniyle üreticilerin yüksek rekolteyi umutla değil kaygıyla karşıladığını söyledi.

VERİM ARTIŞI ENDİŞE YARATTI

Aksezgin, “Normal koşullarda arzın azalması fiyatları yükseltmeliydi. Ancak geçen yıl hem zeytinde hem kuru üzümde üretim düşmesine rağmen üreticiler ürünlerini daha düşük fiyatlara satmak zorunda kaldı. Bu yıl verim artarken fiyatların nasıl oluşacağı konusunda ciddi bir belirsizlik var” diye konuştu.

Zeytinyağında da benzer bir tablo yaşandığını belirten Aksezgin, geçen yıl 200-250 lira seviyelerinde satılan yağların bugün kaliteye göre 140-180 lira arasında alıcı bulduğunu, ihracatta yaşanan sorunlar nedeniyle ürününü stoklayan üreticilerin de zarar ettiğini ifade etti.

MALİYETLER BELİMİZİ BÜKTÜ

Muğla Akhisar'da sofralık zeytin üreticiliği yapan Hüseyin Erişken de bu yıl üretimin geçen yıla göre daha yüksek olacağını düşündüklerini belirterek, bunun fiyatların düşeceği yönündeki endişeleri artırdığını söyledi. Çiğ zeytin sattıkları için ürünlerini günlük olarak komisyonculara verdiklerini anlatan Erişken, fiyatların üretim durumuna göre sürekli değiştiğini kaydetti. Sezon başında kaliteli ürünlerin daha yüksek fiyatlardan alındığını ancak ürünün bol olduğu anlaşıldığında fiyatların gün gün gerileyebildiğini belirten Erişken, “Üretici sürekli belirsizlik içinde bırakılıyor” diye konuştu.

Üretimdeki en büyük yükün hasat işçiliği olduğunu vurgulayan Erişken, bu yıl günlük işçi yevmiyelerinin 2000 bandında olmasının beklendiğini söyledi. Gübre, ilaç, elektrik ve diğer girdilerdeki artışlarla birlikte maliyetlerin her geçen yıl yükseldiğini belirten Erişken, mevcut desteklerin yetersiz kaldığını ifade ederek “Üretici kazanamazsa işçi de bu durumda kazanamayacak” dedi.

ÜRETİCİ KORUNMALI

Sofralık zeytinin daha fazla emek gerektirdiğini belirten Erişken, düşük fiyatlar nedeniyle bazı üreticilerin ürünlerini yağlığa yönlendirmek zorunda kaldığını söyledi. “Kaliteli sofralık zeytinin yağa gitmesi doğru değil ancak üretici ayakta kalabilmek için buna yöneliyor” diyen Erişken, üreticiyi koruyacak fiyat politikalarına ve daha güçlü destek mekanizmalarına ihtiyaç olduğunu vurguladı.