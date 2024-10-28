Zeytinde zam yok, ‘sabır’ var

Ekonomi Servisi

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), zeytin alım fiyatlarını açıkladı. Geçen yıl 180 dane için 110 lira olan alım fiyatı, bu yıl yalnızca yüzde 13,6 artışla 125 lira olarak açıklandı. 200 dane için ise geçen yıl 100 lira olan alım fiyatı bu yıl yüzde 5 artırılarak 105 TL olarak açıklandı. Taban fiyat, bu yıl hiçbir artış yapılmayarak sabit bırakıldı. Taban fiyat, 380 dane için 47 lira, yağlık zeytin için de 45 lira olarak bırakıldı. Marmarabirlik, bu yıl alımların 60 bin ton olarak yapılmasını planlıyor.

Üretici, birliğe teslim ettiği ürünün ödemesini de hemen alamayacak. Ödemeler, yüzde 50’si satıştan15 gün sonra, yüzde 50’si ise alımlar sona erdikten sonra belirsiz bir tarihte yapılacak. Önceki gün alım fiyatını açıkladığı etkinlikte konuşan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Bu yıl ödemelerle ilgili üreticimizin bize destek olacağına inanıyorum” dedi.

Düşük alım fiyatına ‘rekor rekolte’yi gerekçe gösteren Asa, “Gelen rekolte beyanı 99 bin 300 ton” diye konuştu. Asa, “Bütün ezberlerin bozulduğu bir yıl yaşıyoruz. Bu yıl da üretici kurumuna sahip çıkmalıdır; ‘Ya Marmarabirlik olmazsa’ sorusunu kendine sormalıdır. Bu zor yılı ortaklarımızla birlikte aşacağımıza inanıyoruz” dedi. Üreticiler ise fiyatların neredeyse hiç artırılmamasına sosyal medyadan isyan etti. Marmarabirlik’in “Bizi idare edin” dediği üreticilerden bazılarının paylaşımları şöyle:

Teoman: Enflasyonu düşürmek için çiftçinin tepesine bindiniz! Bu enflasyonun faturasını çiftçiye kesemezsiniz! Geçen yıl aldığı Zeytin fiyatları ile aynı fiyatı açıklayan Marmarabirlik bu ülkede enflasyon olmadığını düşünüyor herhalde!

Enes: Sayın Marmarabirlik yöneticileri, bu seneki zeytin fiyatları çok yüksektir, acilen güncelleme yapılıp düşürülmesini talep ediyorum!

Buse: Marmarabirlik zeytin alış fiyatlarının geçen sene ile aynı olması hakkında nasıl bir açıklama yapacaksınız merak ediyorum.

Atakan: Piyasada tüccar 27 liraya alıyor. Zaten Marmarabirlik de üyelerine kota koyuyor. Kısacası piyasa toplar yağlık zeytini 35 liradan.