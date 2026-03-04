Zeytinler korundu

İzmir’in Tire ve Torbalı ilçelerinde, Öz Özen Kardeşler Kum Ocağı şirketi tarafından yapılması planlanan kalker ocağı projesi, çevresel etkiler ve yasal engeller nedeniyle iptal edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından başlatılan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün, zeytinlik alanları koruma amacı güden yasal düzenlemelere aykırı olduğu gerekçesiyle verdiği olumsuz görüşle sonlandırıldı.

Proje, İzmir’in Tire ve Torbalı ilçeleri arasında yer alan Ayaklıkırı ve Bülbüldere mahalleleri sınırlarında gerçekleştirilecekti. Öz Özen Kardeşler Kum Ocağı, Taşımacılık Hizmetleri, Hayvancılık, İnşaat, Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited şirketi tarafından başlatılan bu proje, çevreye ve bölgedeki tarım alanlarına olumsuz etkiler yaratabileceği endişesiyle eleştiriliyordu.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, projeye itiraz ederek, Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun'un 20. maddesine dayalı olarak, zeytinlik sahaları ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede kimyasal atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesislerin kurulamayacağı yönünde bir görüş bildirdi. Bu yasa, özellikle zeytinliklerin korunması adına büyük önem taşıyor ve bölgede yapılacak projelerin, bu alanları olumsuz etkilememesi gerektiğini belirtiyor.

MERA ALANINDA YAPILACAKTI

Projenin gerçekleştirilmesi planlanan alan, çayır, mera arazisi üzerinde yer alıyordu ve toplamda 8,49 hektarlık bir alanda yapılması öngörülüyordu. Proje, yıllık 400 bin ton kapasiteli kalker üretimi hedefliyordu. En yakın konut ise proje alanına 550 metre mesafede bulunuyor.