Zeytinler yeniden koruma altına alındı

Danıştay 8. Daire, zeytinliklerin korunması için Çiftçiler Sendikası'nın (ÇİFTÇİ-SEN), başvurusunu değerlendirerek, hükümetin yasa dışı yönetmelik değişikliğini iptal etti.

Zeytinlikler, doğanın sunduğu değerli kaynaklardan biri olarak, hem tarımsal üretim hem de ekosistem açısından büyük öneme sahip. 1939 yılında yürürlüğe giren "3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun" zeytinliklerin madencilik, enerji ve inşaat şirketleri tarafından yağmalanmasını engellemede kritik bir rol üstlendi.

AKP iktidarının, bu kanunu etkisiz hale getirmek için çeşitli yönetmelikler çıkartarak delmeye çalıştı. Son olarak 1 Mart 2022 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından çıkarılan "Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" zeytin talanının önünü açtı.

ÇİFTÇİ-SEN, bu yönetmelik çıkar çıkmaz Danıştay’a başvurarak yürütmenin durdurulmasını ve zeytinlik alanlarının talanına yol açacak maddelerin iptalini talep etti. Danıştay 8. Daire, başvuruyu kabul ederek yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bakanlık, bu karara itiraz etti ve dosya Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu’na gitti. 13 Eylül 2022 tarihinde, bu kurul da yürütmeyi durdurma kararını onayladı.

Son olarak Danıştay 8. Daire, 4 Eylül 2024 tarihinde nihai kararını verdi. Oy birliğiyle alınan kararda, “3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun uyarınca zeytinliklerin korunması gerektiği” vurgulandı. Ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın zeytinlik alanları kendi başına düzenleme yetkisi bulunmadığı hatırlatıldı.

"MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Sendika yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "AKP İktidarı artık Tarım Arazilerini, Zeytinleri ve Zeytinlik alanları yok etme politikalarından vazgeçmelidir. Doğayı meta olarak görmemeli, tüm canlıların yaşam alanı olarak görmelidir. Bilinmelidir ki ÇİFTÇİ-SEN olarak tarım arazilerinin, zeytinlik alanların yok edilmesine dönük politikaların karşısında durmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü biz BM Genel Kurulu’nda kabul edilen ‘Köylü Hakları Deklerasyonu’na uygun davranmaya çalışıyoruz ve siyasi iktidara da ‘Köylü Hakları Deklarasyonu’na uygun davranması için mücadele ediyoruz."