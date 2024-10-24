Zeytinlere kıyıma son verin

Hatay’ın Defne ilçesinde TOKİ konutlarına yol yapmak için resmi kamulaştırma olmadan zeytinliklerin kesimine devam ediliyor. Bölge halkı, tebligat ve resmi kamulaştırma olmadan ağaçların kesilmesine tepki gösterdi. Aylardır zeytinleri için direnen Çiğdem Arslan, günlerde hukuksuzluğu anlatmaya çalıştığını belirterek "48 gün çadır kurarak direndim. Çadır kurduğum alandan 150 kişi çevik kuvvet, jandarma ve polis eşliğinde çıkarıldım. Beni çıkardıkları gün o ağaçları da katlettiler" dedi.

Aylardır zeytinleri için direnen ve zeytinliğe çadır kurarak 32 gün boyunca nöbet tutan Çiğdem Arslan, “83 gün önce gittiğimde arazime gaspvari yöntemle girildiğini gördüm. TOKİ’lere yol için ağaçları kestiklerini söylediler. Bir tebligat gelmediği gibi bizler muhatap da alınmadık. 83 gündür bu hukuksuzluğu anlatmaya çalışıyorum. 48 gün çadır kurarak direndim. Çadır kurduğum alandan 150 kişi çevik kuvvet, jandarma ve polis eşliğinde çıkarıldım. Beni çıkardıkları gün o ağaçları da katlettiler” dedi.

ÖDEME YAPILMADI

Şu ana kadar kamulaşan hiçbir yere herhangi ödeme yapılmadığını vurgulayan Aslan, derdinin ödeme de olmadığını, ağaçlarını çok sevdiğini söyledi. Yetkili kişiye yol için zeytinlerinin kesilmesine karşı olduğunu belirttiğinde parayla ikna edilmeye çalışıldığını aktaran Aslan, resmi kamulaştırmalar olduğunda hakkını alacağının söylendiğini kaydetti. Yol yapımı üzerinden üç ya geçmesine rağmen hâlâ resmi kamulaştırmanın yapılmadığının altını çizen Arslan, “Kimseye tek kuruş ödenmedi, beni de muhatap almıyorlar. Benim şikayetlerime geri dönüş yapılmıyor. Bunu sadece bana yapıyorlar. Burada şu anda olan durumu vatandaşlara da anlatmak istedim. Burada geçici konaklama amaçlı el koyma kararı var, o da Valiliğin el koyma kararı. Burada bir yetki yok aslında” diye konuştu.

Zeytinliklerinin kesildiğini komşusundan haber alan Gül Çelik, zeytin toplamak için bahçesinin yolunu tuttu. Çelik, kendilerine hiçbir tebligat gelmediğini ve herhangi bir resmi kurumdan da aranmadıklarını söyledi. Semir Baş ise on gün önce resmi olarak kamulaştırma olmadan zeytinliklerinde ağaç kesimi yapıldığını belirterek “Üç aya kadar resmi kamulaştırma olacağını, tüm haklarımızın verileceğini söylediler. Verilir mi bilmiyoruz” dedi.