Zeytinli Rock Festivali 3. kez iptal edildi

Sarıyer Kaymakamlığı tarafından yasaklanan daha sonra Bölge İdare Mahkemesi’nin aldığı karar ile yapılmasına izin verilen Zeytinli Rock Festivali bir kez daha yasaklandı.

Zeytinli Rock Festivali’ni organize eden Milyon Yapım tarafından yapılan açıklamada, Bölge İdare Mahkemesi tarafından alınan yürütmeyi durdurma kararının iptal edildiğinü duyurdu.

Açıklamada, festivalin tekrar yasaklandığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Sarıyer Kaymakamlığı, 21.08.2025 tarihinde Bölge İdare Mahkemesinden aldığımız yürütmeyi durdurma kararını, 22.08.2025 tarihinde bir üst mahkemeye taşımış, saat 15.00’te yürütmeyi durdurmanın iptali kararı verilmiştir. Tüm çabalarımıza rağmen Zeytinli Rock Festivali’ni devam ettirememekten dolayı çok üzgünüz. Sürece destek olan, hukuk mücadelemizde yanımızda olan ve 24 saatte koca festival alanını kuran tüm emekçi arkadaşlarımıza ve desteğini esirgemeyen sanatçı dostlarımıza, her şeye rağmen bize güvenerek festival alanına gelen katılımcılarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Bilet alanların, biletlerini aldıkları kanallar üzerinden iade etme hakkı saklıdır. Güzel ve umutlu günlerde görüşmek dileğiyle."

ÜÇÜNCÜ KEZ İPTAL EDİLDİ

Festivalin, 21-24 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Sarıyer Kilyos’ta yapılması planlanıyordu.

Zeytinli Rock Festivali bu sene ilk olarak Marmaris'te düzenlenecekti ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, alanın “Özel Çevre Koruma Bölgesi” olduğu gerekçesiyle festivale bir hafta kala izin iptal kararı aldı. Böylece üçüncü ekz iptal edildi.

Festival programında Türkiye’nin önde gelen rock ve pop sanatçıları yer alıyordu. İki ayrı sahnede Duman, Athena, Emre Aydın, Hande Yener, Selda Bağcan ve Feridun Düzağaç, Redd gibi sanatçılar konser verecekti.