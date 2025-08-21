Zeytinli Rock Festivali, orman yangını gerekçesiyle iptal edildi
Türkiye’nin en büyük müzik etkinliklerinden biri olan Zeytinli Rock Festivali bu yıl da iptal edildi. Daha önce Marmaris'te yapılması planlanan etkinlik Bakanlık tarafından “Özel Çevre Koruma Bölgesi” gerekçesiyle iptal edilirken bu nedenle Sarıyer'e taşınan festivalin iptaline ise orman yangıları gerekçe gösterildi.
Türkiye'nin en geniş katılımlı ve ilgi gören müzik festivallerinden Zeytinli Rock Festivali, 'orman yangınları' gerekçe gösterilerek iptal edildi.
Festivalin, 21-24 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Sarıyer Kilyos’ta yapılması planlanıyordu.
Ancak Sarıyer Kaymakamlığı, orman yangınları riskini gerekçe göstererek organizasyonun iptal edildiğini duyurdu.
İKİNCİ KEZ İPTAL EDİLDİ
Böylece festivale ikinci kez engel çıkarılmış oldu. Zeytinli Rock Festivali bu sene ilk olarak Marmaris'te düzenlenecekti ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, alanın “Özel Çevre Koruma Bölgesi” olduğu gerekçesiyle festivale bir hafta kala izin iptal kararı aldı.
Festival programında Türkiye’nin önde gelen rock ve pop sanatçıları yer alıyordu. İki ayrı sahnede Duman, Athena, Emre Aydın, Hande Yener, Selda Bağcan ve Feridun Düzağaç, Redd gibi sanatçılar konser verecekti.